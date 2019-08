Mama a 5 copii batjocorita pe plaja pentru ca e grasa. Reactia pe care a avut-o

O mama a fost luata la misto pe o plaja de mai multi tineri, pe motiv ca este prea grasa. Canadiana, mama a cinci copii, le-a adresat acestora o scrisoare deschisa pe Facebook, care a fost preluata de presa din toata lumea.

”Aceasta este o scrisoare deschisa adresata celor doi baieti si fetei care au hotarat sa chiuleasca astazi de la serviciu si sa vina la plaja, pentru a se relaxa la soare, sa se bucure de apa si sa bea cateva beri.

Imi pare rau ca prima mea incercare din ultimii 13 ani de a ma bronza in bikini in public v-a provocat dezgust. Imi pare rau ca burta mea nu este suficient de plata si stramta. Imi pare rau ca abdomenul meu este acoperit de cicatrice.

Nu imi pare rau de corpul meu, care a gazduit, protejat, dat nastere si crescut CINCI fiinte umane fabuloase, sanatoase, inteligente si minunate.

Vreau sa stiti ca mi-am tinut capul sus in timp ce v-ati batut joc de mine, prefacandu-ma ca ceea ce ziceti nu ma afecteaza, insa am plans in masina, in drum spre casa. Va multumesc pentru ca mi-ati stricat ziua. Oameni ca voi fac ca lumea aceasta sa fie urata”, a scris femeia.

”Nu ma pot abtine sa nu imi para rau pentru femeile care intr-o zi va vor purta copii si vor deveni dezgustatoare in ochii vostri, pe masura ce corpurile lor se vor schimba in timpul procesului miraculos al sarcinii. Pot doar sa sper ca intr-o zi veti realiza ca cicatricele mele sunt niste lucruri de care trebuie sa fii mandru, nu sa iti fie rusine”, a mai adaugat ea.

Mesajul ei a strans peste un milion de aprecieri si a fost distribuit de peste 200.000 de ori, potrivit wfla.com.

Femeia si-a publicat pe Facebook imaginea care o infatiseaza la plaja.

