Mama a fost prinsa furand din magazin produse de 150 de lei. Vanzatoarea a vazut-o si a chemat imediat politia. Cand au ajuns, oamenii legii au luat o decizie socanta! Ce i-au facut politistii

Doi politisti au fost chemati la un magazin dintr-un mare oras american, unde o femeie fusese prinsa furand de pe rafturi.

Ajunsi acolo, ofiterii Keith Bradshaw si Candace Spragins au gasit-o femeie care furase mancare in valoare de 36 de dolari (aproximativ 150 de lei). Ea plangea si isi cerea scuze, dupa ce a returnat alimentele furate.

Le-a povestit politistilor ca are trei copii adoptati pe care nu are cu ce ii hrani. Femeia suferise o lovitura grava la cap si nu putea sa lucreze pentru o perioada, iar copiii ei nu mancasera de trei zile.

Ofiterii au condus-o acasa, au deschis frigiderul si au constatat ca in el era doar o bucata de branza. Din pacate, cei doi politisti au fost nevoiti sa-i faca dosar penal femeii, sub acuzatia de furt. Insa stiind povestea ei au luat o decizie care a socat-o pe mama. Ei s-au intors la magazin si au umplut un carucior de cumparaturi cu alimente. Femeia a spus ca mancarea ii va ajunge saptamani intregi.

Sean Whalen este un barbat din SUA si are trei copii, pe care acum ii creste singur. Intr-o seara, amintirile din copilaria sa nu-i dadeau pace, asa ca a hotarat sa-si povesteasca viata pe o retea sociala, vrand sa atraga atentia ca pe lume exista multe mame singure care trebuie sprijinite si nu compatimite.

Povestea lui incepe asa:

„Ziua in care s-au despartit parintii mei e o zi pe care mi-o voi aminti pentru totdeauna. Mama si tata s-au certat ingrozitor, asa ca mama m-a luat pe mine si pe fratele meu sa dormim la un hotel.

Cand ne-am intors a doua zi, tata schimbase deja yalele. M-am uitat cum mama s-a milogit de tata sa ne lase inauntru pentru a ne lua hainele.

El nu a cedat.

Mama a chemat politia. Nu o sa uit niciodata cum un nene politai mi-a dat un sac negru de gunoi si mi-a zis sa-mi strang lucrurile intrand cu noi in casa. Am luat tot ce am putut. Mi-am uitat caiete, carti, jucarii etc. Scopul era sa iesim cat mai repede.

Am stat toti trei inghesuiti intr-o garsoniera inchiriata. O biserica din apropiere ne-a ajutat cu tot ce ne-a trebuit, oale, tigai, lenjerii de pat si mancare.

Tata a golit toate conturile bancare si nu i-a lasat mamei nici macar un leu. Rudele au considerat-o vinovata pe mama, asa ca nu ne-au ajutat cu nimic.

Mama si-a luat doua joburi. S-a chinuit. A facut totul ca mie si fratelui meu sa nu ne lipseasca nimic.Nu stiu cum a facut asta. Eu as fi renuntat, as fi aruncat prosopul.

Intr-o zi, pe cand eram cu familia mea la un mic restaurant am vazut o chelnerita care mi-a adus aminte de mama. S-a purtat dragut cu noi si ne-a spus ca si ea are doi copii acasa, ca e mama singura. Se vedea ca munceste mult si ca se straduieste sa zambeasca tuturor.

I-am lasat un bacsis considerabil. Stiu ca banii noi n-o sa-i plateasca chiria si stiu ca banii mei n-o sa plateasca rechizitele copiilor ei.

Dar, am sperat ca bacsisul meu o s-o faca sa zambeasca pentru cateva minute. Ma gandesc ca poate cineva a facut acelasi lucru pentru mama mea, candva.

Am invatat de la mama sa lupt mereu, sa ma ridic cand ma simt lovit si sa nu renunt niciodata.

Mamele singure trebuie respectate si ajutate, nu jignite si compatimite.

Mama mea e eroul meu.”

