Mama a nascut gemeni, dar abia 4 ani mai tarziu s-a uitat la fetele lor si a observat un adevar

Parintii se intreaba des in ce mod le afecteaza tehnologia viata lor si a copiilor lor, din aceasta categorie face parte si Brandie Wood.

Era este mama a doi baieti gemeni, familia ei fericita locuieste in Lakeside, California. Dar in ultima vreme Brandie a inceput sa fie curioasa referitor la modul in care tehnologia ii afecteaza relatia cu baietii sai. Oare tehnologia si retelele sociale ii afectau capacitatea de a fi o mama buna? Brandie a decis sa faca un mic experiment pentru a raspunde la aceasta intrebare, iar rezultatele ei sunt uimitoare.Vom traduce totul exact asa cum a scris ea:

,,Astazi am facut un experiment, mi-am privit baietii jucandu-se. In timp ce stateam tacuta intr-un colt al camerei, am numarat de cate ori s-au uitat spre mine din diferite motive: sa vada daca le-am vazut trucurile faine pe care tocmai le-au facut, pentru a cauta aprobare, sau dezaprobare pentru ceea ce faceau, pentru a-mi urmari reactiile. Nu m-am putut opri sa nu ma intreb: daca ma uitam tot timpul pe un telefon, ce mesaj le-as fi trimis eu lor?

De 28 de ori ingerii mei s-ar fi intrebat daca INTERNETUL este mai important pentru mine decat ei. De 28 de ori baietii mei nu ar fi primit atentia pe care majoritatea adultilor o cauta. De 28 de ori iubirile mele s-ar fi intrebat daca sunt singuri din punct de vedere emotional, daca eu nu sunt cu adevarat acolo, alaturi de ei. De 28 de ori copiii mei s-ar fi convins ca persoana cu care vorbesc pe net este cea care conteaza cu adevarat pentru mine, nu ei.

Intr-o lume unde suntem acceptati ca fiind asa cum ne percep majoritatea oamenilor, intr-o lume unde acceptarea inseamna cate like-uri si urmaritori avem, intr-o lume unde calitatea timpului cu cei pe care ii iubim a fost inlocuita de izolare si mesaje scrise din cealalta camera, va implor sa fiti diferiti.

Va rog sa puneti tehnologia deoparte si sa petreceti timp cu familia si cu cei dragi. Urmatoarea generatie de copii conteaza pe noi sa ii invatam cum sa fie adulti, nu fi prea ocupat pe retelele sociale, nu stii niciodata cine te priveste in viata reala si ce mesaj ingrozitor trimiti…”

