Mama Alexandei Macesanu considera ca Gheroghe Dinca nu este un criminal: " Ei nu fac nimic altceva decat sa il cerceteze pe Dinca"

Cazul Caracal Mama Alexandrei Macesanu sustine ca Gheorghe Dinca nu este un criminal, iar anchetatorii se grabesc sa le declare pe fetele disparute din Caracal, decedate. Teodora Macesanu, mama Alexandrei Macesanu, fata din Caracal care a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca si care a sunat la 112 pentru a cere ajutor ca a fost rapita si violata, a vorbit in aceasta seara in direct intr-o emisiune de televiziune despre ancheta autoritatilor. "Nu mai avem liniste, nu stim in ce parte sa o mai luam. De la ancheta, pot sa spun ca dupa rezultatul pe care il au ei, declara fetele moarte. Eu asa cred. Ei nu fac nimic altceva decat sa il cerceteze pe Dinca. Acum il cerceteaza sa vada daca a fost intreg l ...