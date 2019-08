Mama Alexandrei a fost sunata pentru RASCUMPARARE: acțiune de amploare a polițiștilor și procurorilor

Alexandru Cumpănașu a anunțat că a colaborat cu procurorii și serviciile de informații pentru a surprinde în flagrant o persoană care a contactat mama Alexandrei și i-a cerut bani pentru a o elibera pe minoră, dar și pe Luiza. Persoana a fost prinsă și audiată, pista fiind una falsă.

„De 5 zile am colaborat personal cu procurorii si serviciile de informatii pt organizarea unui flagrant in cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerand bani pt eliberarea Alexandrei si Luizei!!!. Chiar daca speranta a fost mica totusi am sperat. Felicit DIICOT si serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclama ca detine fetele a fost prinsa si audiata!!. Din pacate este o pista falsa dar eu sper sa plateasca cu puscaria pt modul in care s-a jucat cu sentimentele familiei si sperantele tuturor!!!! Va rog sa nu difuzati vocea mamei Alexandrei!”, a scris unchiul Alexandrei, pe Facebook.

Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra Măceșanu (15 ani) și Luiza Melencu (18 ani) și apoi le-a ars cadavrele.

Analiza INML arată că oasele găsite de anchetatori în casa lui Dincă au ADN-ul Alexandrei. În privința oaselor găsite în pădure, la indicațiile lui Dincă, rezultatele analizei sunt așteptate în cursul zilei de vineri.