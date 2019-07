Mama Alexandrei Macesanu a facut primele declaratii: ‹‹Inima imi spune ca traieste››

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama Alexandrei Macesanu a facut primele declaratii despre cazul care a socat Romania. "Inima imi spune ca traieste, ca este in viata. Nu stiu. Pana nu iese testul ADN nu stiu. Nu pot trece pe acolo (locuinta suspectului din Caracal, Gheorghe Dinca - n.r.)", a spus femeia. In varsta de numai 15 ani, Alexandra Macesanu a facut tot posibilul pentru ca criminalul in serie din Caracal sa fie prins inainte sa faca si alte victime. Alexandra a sunat la 112 chiar din curtea ucigasului. A spus ca a fost rapita si ca are nevoie de ajutor. S-au cerut date de la STS, care a identificat aria in care s-ar fi aflat aceasta. Politia a anuntat oficial ca a primit trei locatii gresite. Abia la a patra adresa, la care oamenii legii au ...