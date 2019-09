Mama Alexandrei Macesanu este sfasiata de durere! "Imi imaginez cum vine s-o imbratisez"

mamaalexandramacesanu

24 iulie 2019. Ziua in care Alexandra Macesanu a iesit pe poarta casei parintesti si nu s-a mai intors. S-a urcat in masina lui Gheorghe Dinca fara sa-si imagineze vreo clipa ce avea sa se intample. Apoi, cu speranta, a sunat la 112 si a cerut ajutorul. Atunci, vocea i-a fost auzita pentru ultima data. Parintii fetei spera in continuare ca intr-o zi, Alexandra va fi din nou acasa.

Ce este in sufletul parintilor Alexandrei Macesanu, numai ei stiu! Joi, acestia s-au prezentat la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prezentat un conspect al raportului de la INML. Indurerati, au citit, au intrebat, dar in continuare, nu cred ca fiica lor a fost ucisa.

Mama Alexandrei Macesanu a precizat ca vor continua sa lupte pentru aflarea adevarului, cu ajutorul lui Dumnezeu, care ii intareste. In plus, trebuie sa mearga cat de departe se poate cu cazul disparitiei fiicei lor si sa fie puternici si pentru sora cea mica a Alexandrei, care zilele urmatoare incepe scoala.

"Noi tot ne legam de o mica speranta, firicelul acela de speranta... s-o gasim si sa intre intr-o zi pe poarta. Din ce am inteles noi acolo, niste oameni simpli, probele sunt dintii din care s-a prelevat ADN-ul si oasele. Dar nici mie nu mi-au spus concret daca toate osemintele acelea ar forma corpul Alexandrei. Am citit noi acolo, dar va dati seama... niste termeni... ramane sa studieze domnul avocat dosarul si sa vedem in continuare. Noi o sa luptam pentru a afla adevarul. Ne intareste Dumnezeu pentru ca suntem oameni credinciosi si mai avem un copil pentru care trebuie sa luptam. Fata cea mica stie ca de cand a plecat de acasa nu am mai gasit-o.", a declarat mama Alexandrei la Antena3.

In fiecare zi, mama Alexandrei isi imagineaza cum tanara vine si o imbratiseaza. Pentru a o simti mai aproape, ii miroase hainele si se gandeste ca intr-o zi, Alexandra va fi din nou alaturi de familia ei.

Mi-o imaginez zi de zi cum vine si o imbratisez. Poate e doar viziunea mea, dar.. inima mea asa imi spune. Cu toate ca dupa ce am citit.. va dati seama ca nu e usor sa citesti un act in care sa se spuna ca s-au gasit cutare, cutare cutare in acel butoi. Nu e usor.... Sa-i dea drumul. Sa vina acasa... nu mai pot! Mi-e un dor de ea de nu mai pot! Ii miros hainele, sa-i mai simt parfumul, sa o simt langa mine", a continuat aceasta.

Mama Alexandrei Macesanu si-a mai amintit ca, in momentul disparitiei Luizei, pe retelele de socializare, ea a fost una dintre persoanele care au distribuit anuntul in vederea depistarii acesteia.

"Cand a disparut Luiza, eu am distribuit postarea. Colegele m-au intrebat toate... culmea ironiei.", a mai spus mama Alexandrei.

