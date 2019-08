Mama Alexandrei Macesanu, prima aparitie dupa verdictul INML: "Sper ca ea singura sa scape, daca politia nu face nimic"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Teodora, mama Alexandrei Macesanu, a transmis, pe , prin intermediul varului sau, Alexandru Cumpanasu, un mesaj la mai bine de o luna de la disparitia fetei sale. Femeia are sperante ca Alexandra este inca in viata si ca ar putea sa scape singura din mainile celor care ar putea sa o tina captiva. Asta, desi INML a confirmat, oficial, iar DIICOT a recunoscut ca a luat in calcul verdictul legistilor, ca Alexandra a fost ucisa si incinerata de monstrul din Caracal. "Eu simt ca traieste. Ea este o fata puternica. Cum a avut curaj la 112 si nu s-a facut nimic pentru a fi salvata, sper ca ea singura sa scape, daca politia nu face nimic, deocamdata. Sper din toata inima ca lumea care poate da informatii ca a vazut-o, ii rugam din su ...