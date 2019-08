Mama Alexandrei, prima apariție publica: ” Eu simt ca traiește!”

Mama Alexandrei Măceșanu, Teodora, a apărut pentru prima oară în ultima lună de la dispariția fetei. Într-un mesaj video transmis prin intermediul paginii de facebook al lui Alexandru Cumpănașu, Teodora Măceșanu spune că are speranțe mari că Alexandra este în viață și lansează un apel către toți românii care ar putea da informații despre ea The post Mama Alexandrei, prima apariție publică: ” Eu simt că trăiește!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.