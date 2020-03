Vineri s-au petrecut scene tulburatoare intre mama Biancai Dragusanu si Alex Bodi. Se pare ca femeia a decis sa il denunte pe ginere dupa acest episod.

Mama Biancai Dragusanu l-a denuntat pe Alex Bodi la Politie: ”Este agresiv cu fiica mea!”

Chair de ziua ei, Bianca Dragusanu a avut parte de un scandal monstru. Mama vedetei, Madi Dragos, ar fi vrut sa aplaneze un conflict dintre Bianca si Bodi, insa a ajuns sa fie victima ginerelui sau, care a intrat tare in ea. In loc sa aiba o zi de nastere superba, Bianca a avut parte doar de lacrimi chiar cand a implinit 38 de ani.

Se pare ca Madi Dragos a sunat la 112 si imediat, in parc, a venit un echipaj de politie care a luatd eclaratii de la ambele parti. Se pare ca mama Biancai a fost foarte speriata si a inceput sa le relateze totul cu lux de amanunte politistilor. Femeia l-a denuntat pe Alex Bodi pentru ca este agresiv cu fiica ei.

”Este agresiv cu fiica mea! A facut scandal in casa pana la 3 dimineata. S-au certat doua nopti la rand. Primul scandal a avut loc in seara de miercuri spre joi, iar totul a continuat si in noaptea de joi spre vineri”, ar fi marturisit mama Biancai Dragusanu oamenilor legii, potrivit cancan.ro

Bianca a decis sa spuna adevarul si a intrat in direct la o emisiune tv, unde a povestit totul. Ea a izbucnit an plans chiar in direct.

„Situatia este in felul urmator. Eu tot incerc de un an jumatate sa fiu cea mai buna varianta a mea. Eu sunt un om mandru de mine si de realizarile mele. Consider ca nu am ce sa imi reprosez, mai ales in relatia pe care o am cu actualul meu sot, cu oamenii alaturi de care lucrez. Eu consider ca am milioane de motive sa fiu fericita si sa fiu iubita. Nu vreau sa plang de ziua mea, dar plang”, au fost primele cuvinte ale Biancai.

„Eu sunt un om atat de transparent incat am ajuns de nu mai pot sa ma prefac. Daca simt sa plang, eu plang. Daca eram fericita, veneam si dansam. Sunt in situatia in care singurul lucru sa ma descarc e ca sa fiu asa, plangand de ziua mea, cine stie ce se poate intampla pana diseara. Poate lucrurile se vor schimba in bine si se vor remedia. Initial, stabilisem sa iesim la un restaurant, dar pentru ca la mine lucrurile nu sunt foarte clare, inca nu stiu ce o sa fac. Stie toata lumea si stie o tara intreaga, vedeti cum sunt.

Ma crezi ca nici nu mai stiu ce sa fac? Stiu doar ca azi e ziua mea si ca ar fi trebuit sa fiu fericita. Anumite chestii nu depind neaparat de mine, dar incerc sa-mi dau putere si sa incerc sa-mi revin. Va veni timpul sa vorbesc si sa iti povestesc. Mama ma intreaba «mai poti?». Teoretic, Dumnezeu iti da cat poti duce, dar eu simt ca nu mai pot sa duc. In momentul in care am sa vorbesc, eu cred ca vor vorbi foarte tare faptele. Cand voi veni sa vorbesc despre ce mi se intampla, ma voi simti eliberata”, a marturisit Bianca Dragusanu.

