Mama criminala din Suceava a recunoscut ce a facut cu ultimii trei copii nascuti: "In urma raportului intocmit de medicul legist"

Anca Pardau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anca Pardau a ingrozit o tara intreaga dupa ce s-a aflat ca si-a ucis trei copii si i-a ingropat in curtea casei sale. Femeia le-a marturisit anchetatorilor ca nu-si mai dorea alti prunci, motiv pentru care a ales sa-i ucida pe ultimii veniti pe lume. „La sfarsitul anului 2018 inculpata a ramas din nou insarcinata. Nici de aceasta data nu a vorbit cu sotul sau, nu s-a prezentat la vreun medic ginecolog pentru analizele medicale curente, ascunzand semnele tipice ale graviditatii atat fata de persoanele din familie cat si fata de colegii de la locul de munca. (…) Din probatoriul administrat in cauza a reiesit ca in ziua de 9 august 2019, in jurul orei 06:00, inculpata s-a trezit si si-a dat seam ...