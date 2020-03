O situatie iesita din comun a avut loc la Oradea, unde o mama a fost pusa de alti parinti sa isi mute copilul din clasa pentru ca nu a dorit sa dea bani pentru cadoul de 1 martie al invatatoarei. Femeia s-a plans pe retelele de socializare si a publicat mesajele primite, in care i se recomanda sa schimbe clasa daca nu ii convine.

Mama din Oradea pusa de alti parinti sa isi mute fetita din clasa, daca nu da bani de cadou pentru invatatoare, de 1 Martie

Mesajele unei mame din Oradea au facu inconjurul internetului. Femeia a aratat in ce tara traim si cum functioneaza inca lucrurile in Romania.

“Dragi parinti, caci voua ma adresez, este inadmisibil unde s-a ajuns. Unde am ajuns noi, ca oameni. In imaginea de mai jos vedeti reactiile parintilor, ai caror copii sunt in clasa cu fetita mea, la scoala “Nicolae Balcescu” din Oradea. Reactie venita in urma refuzului meu de a da bani pentru cadoul dnei invatatoare si pentru achizitionarea unor perdele si a unui alfabetar.

1. Nu am facut-o din rautate, ci pentru ca lucrez in invatamant si stiu, dupa 17 ani de daruire, ca lucrurile se pot face si altfel, nu doar stand cu mana intinsa in fata parintilor. Avem proiecte europene, avem ONG-URI foarte implicate, care lucreaza pe proiecte cu scoli, avem sponsorizari, avem bani de la primarii. Doar ca lucrurile astea ar trebui facute de cadrele didactice si manageri gratis si cu multe ore petrecute in fata calculatorului. Daca eu am putut, si altii pot.

2. Nu am facut-o, pentru ca este ilegal( art. 5, lit. b), pct. II din Codul Cadru de etica al personalului didactic aprobat prin Ordinul MEN nr. 4831/2018) si imoral.

3. Nu am facut-o, pentru ca de ani de zile incercam sa schimbam tara asta, pentru ca ne plangem de indiferenta si spagile care domnesc in toate institutiile statului, dar noi, ca actori principali, nu facem nimic sau chiar contrariul.

Sa ajung sa fiu “sfatuita” sa-mi mut copilul in alta clasa, e prea mult. Pentru mine si pentru copilul meu. AJUNGE! VREAU O ROMANIE FRUMOASA!”, a scris pe pagina de Facebook Mihaela Ichim, profesoara la un Liceu din Oradea, mama a unei fetite inscrisa la o scoala primara din oras.

Femeia a postat si fotografii cu mesajele primite de la ceilalti parinti si a primit o multime de mesaje de incurajare.

