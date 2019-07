Mama fetei disparute din Caracal: Politistii au spus ca fiica mea ar putea fi plecata "cu un Fat-Frumos"

Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, a dispărut în mijlocul lunii aprilie după ce a spus familiei că va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.Mama ei a declarat că poliţiştii din comuna Coşoveni i-au spus de mai multe ori că fiica ei este majoră şi ar putea fi plecată cu un iubit, "cu un Făt-Frumos", conform AGERPRES "Este majoră, are 18 ani, putea să fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Coşoveni. Repetau într-una, până când am dus cazul la DIICOT, că a plecat cu un Făt-Frumos. Nu numai o dată au spus că are are 18 ani, e majoră. Acum au tratat (cu seriozitate n.r.), de când s-a întâmplat cu Alexandra", a mai declarat presei mama Luizei Melencu.Potrivit mătuşii Luizei, a doua zi de la dispariţia adolescentei, bunicul acesteia a primit un apel telefonic, de la un bărbat, care i-a spus să stea liniştit că fata este bine.Până în prezent, anchetatorii nu au aflat "nimic concret" în legătură cu dispariţia fetei.Dosarul de dispariţie a fost preluat de DIICOT, după ce poliţiştii din Coşoveni i-au spus că fata ar putea fi plecată cu un iubit."Întâi am mers la Coşoveni. După două luni ne-am dus la DIICOT Craiova, eu am contactat o avocată şi m-am dus personal la Craiova şi apoi DIICOT-ul a preluat cazul. Dânşii au spus că m-am dus cam târziu, în iunie, deja trecuseră două luni şi jumătate de când dispăruse Luiza, de pe 14 aprilie. M-am dus cam târziu, nu ştiam despre ce e vorba, nu cunoşteam procedurile", afirmă ea.Mama feie dispărute, întrebată dacă printre obiectele găsite în locuinţa bărbatului din Caracal, reţinut în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu, sunt şi lucruri care aparţin Luizei, a negat, arătând că i-au fost prezentate bijuterii pe care nu le-a recunoscut şi nu sunt ale fetei."Ieri m-au chemat, mi-au adus şi nişte bijuterii acasă să vedem dacă sunt ale Luizei şi nu, printre ele nu erau", spune mama Luizei."Eu aşa vreau, să fie găsită în viaţă, asta e singura speranţă. Voia să urmeze cursuri pentru make-up, să facă şcoala de şoferi, voiam să-i iau maşină", mai adaugă aceasta.Femeia fost prezentă vineri şi sâmbătă la Caracal, în faţa locuinţei lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal arestat preventiv cu acuzaţia de comitere a infracţiunilor de trafic de minori şi viol în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu.Procurorii DICOT spun că, atât în cazul fetei din Dobrosloveni, cât şi în cel al fetei din Dioşti, "s-a constatat acelaşi modus operandi (răpire a unei persoane de sex feminin tânără, pieton ce apela la serviciile automobiliştilor ocazionali, inclusiv apeluri telefonice adresate membrilor familiei victimei prin care s-a încercat liniştirea lor sau inducerea unei piste false), precum şi împrejurările de timp şi de loc".