Mama lui Brigitte arunca bomba dupa nunta: "Eu nu as fi vrut sa se mai casatoreasca"

Brigitte si Florin Pastrama s-au casatorit, iar la petrecerea de nunta le-au fost alaturi sute de invitati, care mai de care mai controversati. Printre acestia se numara si mama lui Brigitte, care a facut declaratii uimitoare despre relatia fiicei sale.

Mama lui Brigitte a fost extrem de incantata de petrecerea de nunta. Insa, a spus adevarul despre ce a fost in sufletul ei cand a aflat de eveniment: nu ar fi vrut ca fiica ei sa se mai casatoreasca.

"A fost foarte emotionant (...) A fost ceva inedit, spectaculos. Si mesajul acestui pastor mi-a mers la inima. Mi-as dori ca Florin sa fie aproape de Brigitte. Sincera sa fiu, am fost socata cumva. Poate se supara cineva, dar eu nu as fi vrut sa se mai casatoreasca. Are copii... Dar la noi, noi romanii, atatea prejudecati avem", a declarat mama lui Brigitte pentru o emisiune tv.

