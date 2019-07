Mama lui Florin Pastrama nu si-a mai stapanit lacrimile. A plans la nunta fiului ei cu Brigitte Sfat

Cea mai emotionata persoana de la nunta Brigittei Sfat cu Florin Pastrama a fost soacra mare. Femeia nu si-a mai putut stapani lacrimile de emotii. Ea a spus ca abia astepta sa-si vada baiatul asezat la casa lui si ca i-a cerut nepoti, a notat protv.ro.

„Am plans. Am tot asteptat sa se casatoreasca, sa se casatoreasca… si acum, cand il vad la casa lui n-am putut sa ma stapanesc. Mi s-a luat o piatra de pe inima. Imi doresc un nepot, nepotei…sa poarte numele lui taica-su mai departe. Ca de la fete am, dar si-au schimbat numele. I-am spus lui Brigitte ca-i multumesc ca mi-a implinit un vis si mai are unul… sa ma faca bunica”, a declarat femeia pentru Pro TV.

