Mama lui Florin Patrama a plans in hohote la nunta fiului sau

mama lui Florin Pastrama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea mai emotionata persoana de la nunta Brigittei Sfat cu Florin Pastrama a fost soacra mare. Femeia nu si-a mai putut stapani lacrimile de emotii. Ea a spus ca abia astepta sa-si vada baiatul asezat la casa lui si ca i-a cerut nepoti, a notat protv.ro. Politia a sosit acasa la Florin Pastrama „Am plans. Am tot asteptat sa se casatoreasca, sa se casatoreasca… si acum, cand il vad la casa lui n-am putut sa ma stapanesc. Mi s-a luat o piatra de pe inima. Imi doresc un nepot, nepotei…sa poarte numele lui taica-su mai departe. Ca de la fete am, dar si-au schimbat numele. I-am spus lui Brigitte ca-i multumesc ca mi-a implinit un vis si mai are unul… sa ma faca bun ...