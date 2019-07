Mama lui Marian Oprișan, sursa nesecata de bani - Liderul CJ Vrancea, filmat in timp ce isi cauta o masina de lux: 'Ma gandesc daca o iau sau nu'

După ce în urmă cu câteva luni, preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan, a fost surprins la volanul unui SUV în valoare de aproape 150 de mii de euro, baronul PSD îşi caută acum şi o limuzină de lux. Acesta a fost filmat în timp ce se interesa de achiziţionarea unui BMW seria 7, în showroom-ul unui dealer auto, scriu cei de la G4Media.ro

REVOLTĂ în UDMR din cauza OUG privind Codul Administrativ: 'Guvernul știa, nu înțelegem de ce a păstrat această formă care va crea probleme'

Oprişan a fost sunat şi întrebat dacă și-a cumpărat automobilul. "Nu am comandat, am fost în vizită să mă uit, ca oricare om pasionat de automobile. Am văzut o ofertă, am configurat de curiozitate un tip de autoturism, mă gândesc dacă o iau sau nu”, a spus Marian Oprişan.

La întrebarea reporterului G4Media.ro despre proveniența sumei necesare pentru achiziție, în condițiile în care în ultima sa declarație de avere (depusă în 2018) apare un depozit de 75.005 euro, Oprișan a spus: ”Nu mai puneți întrebări la capitolul ăsta. Eu am mai declarat că atunci când am intrat în politică, în administrație, aveam un milion și jumătate de mărci. Când mi s-a făcut o înscenare și mi s-a pus sechestru pe o mașină, i-am dat toți banii mamei mele. Acolo sunt banii mei”.