Mama lui Nicusor Iordan, declaratii socante despre fiica lui Aurelian Preda! ‘Cum mai zambeai tu langa noi atatea luni daca ai fi fost abuzata’

Scandalul continua intre fiica lui Aurelian Preda, Anamaria Rosa, si Nicusor Iordan! Adolescenta l-a acuzat pe solistul de muzica populara ca a abuzat-o sexual pe vremea cand era minora.

Fata a marturisit ca Nicusor Iordan ii cerea sa intretina relatii intime cu ea pentru a economisi bani.

Mama lui Nicusor Iordan, declaratii socante despre fiica lui Aurelian Preda!

‘La circa doua luni dupa moartea tatalui, numitul Iordan Nicusor Claudiu a inceput sa-mi faca avansuri sexuale, iar eu l-am refuzat de fiecare data.

Ulterior, mi-aduc aminte ca eram racita, iar el era foarte afectuos cu mine, imi servea ceaiuri si supe si, in aceasta perioada, nu stiu cum s-a intamplat, insa stiu ca numitul Iordan Nicusor Claudiu a reusit sa intretina cu mine un act sexual’, a povestit fata lui Aurelian Preda, la un post de televiziune.

In apararea artistului a sarit mama acestuia, care a desfiintat-o pe Anamaria Rosa Preda. Femeia sustine ca toate acuzatiile fetei sunt false si ca minte intr-un mod grosolan.

‘Cum poate sa sustina ca fiul meu i-a facut ceva, cand el a ajutat-o mereu? Normal ca nu mi-a picat bine cand a inceput scandalul, ce mama isi doreste sa vada vorbindu-se asa despre baiatul ei in public, pe la televizor? Ana Maria trebuie sa realizeze ca un cuvant prost spus sau aruncat la nervi provoaca mult rau! Ea a fost in casa mea, in curtea mea, era ca parte din familia noastra si dupa aia vii la televizor si arunci cu noroi fara nici o dovada, nimic? Pai cine a ajutat-o cel mai mult cand nimeni nu o baga in seama, nu Nicusor?

El a promovat-o peste tot, canta cu ea, sa se afirme si ea…Ultima data a fost la noi in casa, in Teleorman, pe 2 februarie 2019, cand am plecat cu totii la manastirea Dervent, era toata numai un zambet si dupa aia in aprilie declanseaza tot scandalul asta? Pai cum mai zambeai tu langa noi atatea luni daca ar fi fost abuzata, asa cum zice ea? Sa fim seriosi! Eu nu ma sar in apararea baiatului meu, ca e mare si se descurca el, dar e strigator la cer ce se intampla!’, a declarat Dorina, mama lui Nicusor Iordan, noteaza Wowbiz.

