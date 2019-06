Mama lui Radu Mazare a facut public adevaratul motiv pentru care fostul edil si-a cerut iubita de sotie

Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama lui Radu Mazare e extrem de bucuroasa ca fiul ei se insoara, chiar daca nunta care va avea loc la Penitenciarul Rahova nu va fi asa cum a visat de ani buni. 'Vine spre sfarsitul lunii. Asta cu rochia, cu inelele e in sarcina lui Mihai, fratele lui. Nu se poate, nu ai ce sa pregatesti. Meniu nimic, zero. Chiar am intrebat si eu ca sotul meu in 1975 a pus niste vin si a scris pe eticheta ca se va deschide la nunta lui Radu, dar acum am intrebat si nu se poate. Nu stiu cine vor fi nasii, isi doreste pe cineva. Breaking news! Radu Mazare ramane in Penitenciarul Rahova pana in 2020 La capitolul asta am lucrat destul de mult de-a lungul anilor sa il lamuresc sa se insoare. Lumea s-a schimbat. Cred ca ...