Mama lui Radu Mazare arunca BOMBA - Adevaratul motiv pentru care fostul edil și-a cerut iubita de soție

Mama lui Radu Mazăre e extrem de bucuroasă că fiul ei se însoară, chiar dacă nunta care va avea loc la Penitenciarul Rahova nu va fi așa cum a visat de ani buni.

'Vine spre sfârșitul lunii. Asta cu rochia, cu inelele e în sarcina lui Mihai, fratele lui. Nu se poate, nu ai ce să pregătești. Meniu nimic, zero. Chiar am întrebat și eu că soțul meu în 1975 a pus niște vin și a scris pe etichetă că se va deschide la nunta lui Radu, dar acum am întrebat și nu se poate. Nu știu cine vor fi nașii, își dorește pe cineva.

La capitolul ăsta am lucrat destul de mult de-a lungul anilor să îl lămuresc să se însoare. Lumea s-a schimbat. Cred că acum o și iubește. Sunt împreună de ani de zile. E de apreciat că stă lângă el în situația asta. E de apreciat

A vrut să facă un gest care să îi compenseze într-un fel această dăruire a Roxanei", a declarat mama lui Radu Mazăre.