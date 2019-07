Mama lui Radu Mazare, dezvaluiri dupa nunta fostului edil: 'A fost o zi trista'

Mama lui Radu Mazăre, care şi-a oficializat relaţia cu Roxana Mihalache în spatele gratiilor, a declarat la România TV că a fost o zi tristă.

„A fost o zi trista. Ne-am bucurat toata familia de relaţia lui Radu cu Roxana ca s-a oficializat, ea a facut parte din familia noastra de multi ani, iar azi oficializarea a fost un lucru normal, dar am fost toti tristi pentru ca evenimentul s-a petrecut la inchisoare. S-a mai si comentat ca am fost foarte nervoasa cand am venit la penitenciar, imi era rau, sunt operata pe inima de 2 ori, am operatii si la picioare, abia ma tineam pe picioare, cand m-am dat jos din masina erau 30 de reporteri care m-au sufocat, a trebuit sa imping cu mana. Sa va spun cinstit eram hotarata sa vorbesc, dar atat de tare m-a deranjat ca n-am mai vrut sa vorbesc cu nimeni nimic. Eu nu ii condamn, dar trebuie putina intelegere. Am fost tristi, ca nici Radu nu a fost prea vesel. Are o condamnare de 9 ani pe zile pe baza unui raport de constatare facut de DNA si dupa 9 ani de procese, 100 de sedinte de proces, primeste o pedeapsa de 9 ani desi expertiza constata ca prejudiciul e 0. Daca ati auzit vreodata un om condamnat pentru prejudiciu zero, eu n-am auzit", a declarat mama lui Radu Mazăre.

„A fost o ceremonie cat se poate de decenta. Dupa ceremonie ne-am retras intr un colt si am stat de vorba pur si simplu, dar a fost imposibil sa-l facem sa zambeasca. Roxanei i-a zambit, dar cu noi a fost foarte trist, a mai spus mama fostului edil.

Fiul lui Radu Mazăre a crezut ca e la o nunta muta pentru ca s-a respectat regulamentul şi nu a avut voie nici macar un pahar de apa. „Macar ne-am strans in brate”, a spus acesta.

