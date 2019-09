Mama Luizei a cedat. A acceptat sa i se recolteze noi probe ADN.

Mama Luizei, Monica Melencu și-a dat acordul să fie supusă unor noi analize de prelevare ADN. Prelevarea probelor ADN va avea loc în cursul zilei de sâmbătă, la București, potrivit avocatului familiei Melencu. “În mod oficial s-a luat legătura între părți cu familia și cu avocatul. S-a stabilit ca în cursul zilei de astăzi vine The post Mama Luizei a cedat. A acceptat să i se recolteze noi probe ADN. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.