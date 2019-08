Mama Luizei a primit un telefon azi-noapte care a dat-o peste cap: “M-a sunat si mi-a zis sa ne ” Doamne fereste

Mama Luizei, Monica Melencu, a declarat ca bunicul adolescentei disparuta in luna aprilie, a fost intrebat la detectorul de minciuni daca a primit vreun mesaj de la Luiza si daca l-a sters, dar si in ce localitate este si ce varsta are adolescenta.

„Cred ca Gheorghe Dinca duce o tara intreaga de nas. Noi traim de pe o zi pe alta. Nu sunt informati din partea legii, aflam totul de la televizor. Am primit telefoane sa ne retragem toate declaratiile”, a declarat Monica Melencu pentru Antena 3.

Procurorii DIICOT au descoperit un sac cu oase si cenusa in padurea in care inculpatul Gheorghe Dinca le-a indicat anchetatorilor faptul ca si-a ascuns urmele. Acesta sustine ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu in varsta de 18 ani, pe care ar fi ucis-o in luna aprilie, in aceeasi zi in care a sechestrat-o.

Luiza Melencu este disparuta din luna aprilie si se presupune ca ar a doua victima a lui Gheorghe Dinca, anchetatorii incercand in ultimele zile sa fixeze prezenta Luizei la domiciliul barbatului.

Sambata, procurorii DIICOT au anuntat, oficial, ca in urma analizelor Institutului National de Medicina Legala a oaselor ridicate de la domiciliul lui Gheorghe Dinca, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Macesanu.

