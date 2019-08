Mama Luizei BATE cu PUMNUL in masa dupa anunțul DIICOT: 'Nu ma las,nu am incredere'

Mama Luizei , Monica Melencu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu are încredere în raportul INML potrivit căruia nu a putut fi identificat profil ADN de pe oasele din pădure și va cere o expertiză internațională pentru a fi sigură dacă rămășițele aparțin sau nu fiicei sale.

„Concret nu mi-au spus nimic, iar eu cred că normal ar fi fost să vină cineva să ne anunțe și pe noi oficial, nu au anunțat nici măcar în al zecelea ceas să știm despre ce este vorba, iar părerea mea este că fetele sunt vii. Până nu am ceva concret, tu spui că am găsit un dinte, cenușa aceea, concret dacă fac o înmormântare o fac creștinește, ăsta-i copilul meu să știu unde mă duc, dar tu îmi spui că ai găsit că sunt umane între 15 și 19 ani, auzim de 4 luni verdictul acesta”, a declarat, pentru MEDIAFAX, mama Luizei Melencu.

Potrivit Monicăi Melencu, va cere o contraexpertiză internațională.

„Da, cum să nu, nici nu se pune problema, până acum nu s-a spus nimic de Luiza. De Luiza nu am auzit nimic că e moartă sau vie, noi suntem supuși să suportăm și una și alta pentru că atât ne-a mai rămas. Nici nu mă las, nu am încredere, pur și simplu, vorbim cu domnul Tonel Pop (avocatul familiei, n.r.) dar vă dați seama noi nu am primit încă nimic concret, este normal. Nouă nu ni s-a spus că este moartă, au luat osemintele, rezultatul s-a dat, nu a spus că e al Luizei. O să facă alta. Până în momentul acela eu o să cred că fiica mea este vie”, a mai spus mama Luizei.

Imediat după anunțul DIICOT, și bunicul Luizei a făcut declarații la Caracal, unde a spus că INML a greșit.

„Numai anomalii, tâmpenii, prostii. (...) Nu au curajul. Sunt lași. Ăsta e adevărul, am spus de la început. Să le fie rușine (procurorilor DIICOT, n.r.). Sunt plătiți să își facă datoria. Am fost mințiți, tot timpul învârtiți. Am convingerea că ei au știut din prima clipă ce se întâmplă la Caracal, că Luiza a fost răpită și acolo e o șleahtă de nemernici, că nu poți să îi numești altcumva. (...) Am făcut afirmația că vom merge la alte laboratoare, în altă țară, indiferent unde. Ei au înțeles lucrurile că îi vom face de râs. Să își facă datoria, nu să ne mintă”, a spus bunicul Luizei.

La rândul său, avocatul Tonel Pop a spus că specialiștii INML ar fi trebuit să anunțe cu mult timp înainte că oasele găsite în pădure sunt prea calcinate și nu poate fi identificat un profil ADN din ele.

„Nu le trebuiau atâtea zile pentru a spune chestia asta. Cred că au început să ia mult mai în serios aceste rezultate. Faptul că s-a vorbit despre expertize internaționale, faptul că aceste lucruri, țara e pur și simplu revoltată, cred că i-a făcut să fie mai atenți și să nu își mai dea cu presupusul. Cred că este ceva puțin ciudat în expertiza făcută, unde a fost indicată Alxandra și acum au fost mult mai atenți și mult mai precauți, asta cred eu. Sunt și alte probe care pot fi supuse ADN-ului și trebuie să așteptăm să vedem dacă din aceste probe, altele decât cele supuse în acest moment, pot să extragă ADN-ul. Dar nu să stăm cu săptămânile, pentru că dânșii își dau seama într-o singură zi dacă pot extrage sau nu, nu le trebuie atâtea zile și după aceea să facă raportul nu știe câte zile, îl dă la DIICOT, mai stă nu știu câte zile”, a spus avocatul familiei Luizei, la Antena3.

Potrivit apărătorului, anchetatorii și-au bătut joc de întreaga țară.

„Și-a bătut joc de o țară întreagă și de familiile acestor fete. (...) Suferința este enormă. Stresul e mai mare decât suferința. Deci stresul poate omorî omul. Toată țara a stat cu sufletul la gură neștiind ce se întâmplă. Este o bătaie de joc încredibilă. Acest domn, ce-o fi el acolo, ar trebui pur și simplu luat și anchetat (cel care a preluat raportul de la INML, n.r.). Într-un astfel de caz atât de important trebuia să raporteze imediat superiorilor și să ducă acel buletin celor care decid, nu în sertarul respectiv, încuiat”, mai spune avocatul.

Specialiștii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure, în cazul Caracal, deoarece erau într-o stare de calcinare excesivă, arată DIICOT. Procurorii au retrimis INML dispoziție de refacere a analizei.