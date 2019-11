Mama Luizei, dupa intalnirea cu consilierul prezidențial: “Speram sa vorbesc cu președintele de la om la om.”

Mai bine de o oră și jumătate a durat întâlnirea dela palatul Cotroceni între Monica Melencu, mama Luizei Melencu și consilierul prezidențial. Mama Luizei Melencu a declarat la ieșire că a plâns în timpul discuției cu consilierul prezidențial fiind extrem de afectată de detaliile privind dispariția fiicei ei. Monica Melencu a primit asigurări de la The post Mama Luizei, după întâlnirea cu consilierul prezidențial: “Speram să vorbesc cu președintele de la om la om.” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.