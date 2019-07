Mama Luizei, fata ucisa la Caracal, urlete de durere: "Jur ca-l omor cu mainile mele"

Mama Luizei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-au scurs momente sfasietoare la locuinta lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care le-ar fi ucis pe Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu. Mama tinerei de 19 ani a mers in fata portii casei in care aceasta si-ar fi gasit sfarsitul intr-un mod violent. Femeia se afla in stare de soc si plangea incontinuu. Mama Luizei, fata ucisa la Caracal, urlete de durere Mama Luizei era in drum spre Bucuresti cand a aflat ca este posibil ca fiica ei sa fi fost gasita moarta. Astfel, s-a intors de urgenta in Caracal si a mers la casa unde se presupune ca ar fi fost gasite ramasitele umane ale celor doua fete disparute. Aici, femeia a fost filmata in timp ce isi striga durerea si intreaba cu lacrimi in ochi de ...