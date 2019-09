Mama Luizei Melencu a anuntat cand se va duce la reconstituirea uciderii fiicei sale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monstrul din Caracal a fost dus, luni dimineata, la Dobrosloveni, localitatea de domiciliu a Alexandrei Macesanu, de unde, pe 24 iulie, ar fi luat-o pe adolescenta in masina, la "ocazie", spre a o transporta la Caracal, in zona Liceului "Mihai Viteazul". Gheorghe Dinca a reconstituit, pas cu pas, cum a rapit-o, sechestrat-o, violat-o, ucis-o si incinerat-o pe fata. Marti, Dinca va fi scos din arest pentru a reconstitui a doua crima, cea in care victima i-a fost Luiza Melencu, dar care, cronologic, a fost prima victima. Reconstituirea de la Caracal: BUTOIUL in care a fost ARSA Alexandra Mama Luizei a anuntat, luni seara ca ea si familia ei se vor deplasa la Caracal si vor incerca sa il linseze pe criminal.&quo ...