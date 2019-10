Mama Luizei Melencu a cedat: "Ma arunc in fata masinii. Sa-mi aduca copilul"

Monica si Luiza Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Femeia vrea, cu orice pret, sa-si stranga fata in brate. „Nu mai pot, disper!" Dupa ce a refuzat sa mearga sa i se recolteze probe ADN, pentru ancheta condusa de FBI, Monica Melencu are de platit 5.000 de lei. Insa, cel mai mult, o doare faptul ca nu poate sa-si stranga fata la piept. „Uitati-va in ce hal am ajuns, ca parte vatamata! Uitati-va in ce hal am ajuns! O sa ma arunc in fata masinii pentru treaba asta. Nu e vorba de bani! Cineva nu ne cauta copiii, vor sa ni-i ia numai morti! Deci, nu mai pot, disper! Mesaj DISPERAT al mamei Alexandrei Macesanu: Nu a facut nimeni nimic pentru noi! Credeti-ma, ca ma arunc in fata masinii. Sa-mi aduca copilul! Nu vreau nimic de ...