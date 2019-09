Mama Luizei Melencu a fugit de acasa de frica DIICOT

Mama Luizei Melencu a fost citata la sectie pentru a i se preleva probe de ADN.

Pentru a vedea daca ramasitele expertizate de INML sunt sau nu ale Luizei Melencu, oamenii legii au citat-o la sectie pe Monica Melencu, mama adolescentei pentru a i se preleva probe de ADN.

Femeia nu vrea sa se prezinte, ba mai mult a fugit de acasa acuzandu-i pe anchetatori ca vor sa planteze probe in ancheta.

Cum a descris-o Gheorghe Dinca pe Luiza Melencu. Criminalul nu ii stie nici macar numele

Gheorghe Dinca a facut o descriere uluitoare a Luizei Melencu, in timpul audierilor, punandu-i pe ganduri pe anchetatori. ”Monstrul din Caracal” a recunoscut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, fata disparuta de aproape 5 luni, numai ca tot ce declara referitor la ea ridica numeroase semne de intrebare.

In primul rand, Dinca nu stie numele fetelor ucise – Luiza si Alexandra -, identificandu-le prin ”Fata nr. 1” si ”Fata nr. 2”. In al doilea rand, vorbind despre Luiza Melencu, Dinca nu stie ce culoare aveau parul si ochii acesteia si declara ca fata purta bijuterii voluminoase, numai ca este contrazis de fotografiile in care apare Luiza si chiar de familia acesteia.

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, crede ca Gheorghe Dinca are mult mai multe victime la activ, acesta fiind si motiul declaratiilor contradictorii pe care le face. Din nefericire, anchetatorii nu l-au pus pe Dinca sa le recunoasca pe Luiza si pe Alexandra, de la bun inceput, dintr-un set cu mai multe fotografii ale unor fete.

Acestuia i s-au prezentat fotografiile Luizei si ale Alexandrei, iar el a recunoscut ca pe ele le-a ucis. Numai ca, cel putin in cazul Luizei, semnele de intrebare raman.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.