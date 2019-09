Mama Luizei Melencu a LUAT FOC dupa ce a fost amendata de DIICOT: 'Dinca mi-a luat fata, DIICOT imi ia banii! Sa ma ia Dinca si pe mine, sa pot sa le platesc!'

Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, a luat foc la vestea că DIICOT a amendat-o pentru refuzul de a se prezenta la București pentru a i se aduce la cunoștință faptul că DIICOT a apelat la FBI pentru expertizarea rămășițelor din Pădurea Caracal.

"Dincă mi-a luat fata, DIICOT îmi ia banii! Să mă ia şi pe mine Dincă, ca să pot să le plătesc banii procurorilor! În şase luni, de când a dispărut Luiza, ce adevăr am aflat? Mi-e ruşine că trăiesc în România! Trei luni şi jumătate m-am dus la porţile DIICOT şi mi-au spus că n-au nicio pistă. Ce încredere să mai am eu în DIICOT? Nu mai am nicio întredere", a spus Monica Melencu la România TV.