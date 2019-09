Mama Luizei Melencu a primit o scrisoare cutremuratoare, din partea unui detinut: "Nu este decedata"

mamaluizamelencu

Mama Luizei Melencu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, a primit o scrisoare din partea unui detinut. Femeia a avut un adevarat soc atunci cand a citit acele randuri.

Detinutul din Craiova i-a transmis mamei Luizei ca fiica ei nu este moarta si sa stea fara grija ca intr-o zi se va intoarce acasa.

"Va rog, fiti tari si optimiste! Inca de la inceput va pot spune sa stati linistite si sa nu va mai ganditi ca Luiza este decedata. Nu este decedata si o sa vina si ziua aia frumoasa cand veti fi toate la masa.

Va jur ca o sa o gaseasca. Avantajul este ca e in viata. As avea mai multe de spus, draga mea, dar nu pot. In schimb, te asigur ca fata nu e moarta. Am curaj sa garantez cu viata mea ca Luiza nu e moarta. Eu sunt in puscarie si sunt din Caracal

V-am vazut cu bunicul la Antena 1 si v-am vazut asa distruse de durere si de aia v-am scris si va pot spune cu garantia vietii mele ca Luiza nu e moarta si o sa vedeti ca inima nu v-a inselat cand a zis ca nu e moarta. Credeti-ma ca nici mie nu mi-a placut ce a facut cu Luiza (n.r. Gheorghe Dinca), dar lasa ca e bine asa, ca nu a omorat-o prostu dracu. Eu am avut o prietenie mai departata cu el, ca ii mai vindeam cabluri de cupru, bormasini si aparate de sudura si m-am mai dus pe la el prin curte.

O stiu si pe fie-sa Daniela, dar ultima data cand am fost pe acolo era in 2014. Va rog din sufletul meu sa nu va mai consumati si nu va mai ganditi ca e moarta. Va rog, nu ma bagati pe mine in acest incident ca nu vreau sa fiu luat pe la DIICOT, dar asteptati.

Luiza va veni acasa. Am curaj sa fac pariu si sa garantez cu viata mea ca Luiza nu e moarta si va veni acasa.

Va doresc tot binele din lume. Va pup", se arata in scrisoarea trimisa de detinut.

Gheorghe Dinca, reaudiat in cazul Luizei Melencu

Criminalul din Caracal si-a schimbat declaratiile in ceea ce o priveste pe Luiza Melencu, fapt pentru care anchetatorii au decis ca acesta sa fie reaudiat, pe data de 9 septembrie 2019. Initial, acesta a declarat ca a ucis-o pe adolescenta chiar in ziua rapirii, in aprilie, insa ulterior s-a razgandit.

