Mama Luizei Melencu, DISPERATA dupa ce a fost amendata de DIICOT: Dinca mi-a luat fata, DIICOT imi ia banii!

mama luizei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, a reactionat la vestea ca DIICOT a amendat-o pentru refuzul de a se prezenta la Bucuresti pentru a i se aduce la cunostinta faptul ca DIICOT a apelat la FBI pentru expertizarea ramasitelor din Padurea Caracal. Iata planul secret al monstrului din Caracal! A vrut sa se sinucida in puscarie "Dinca mi-a luat fata, DIICOT imi ia banii! Sa ma ia si pe mine Dinca, ca sa pot sa le platesc banii procurorilor! In sase luni, de cand a disparut Luiza, ce adevar am aflat? Mi-e rusine ca traiesc in Romania! Trei luni si jumatate m-am dus la portile DIICOT si mi-au spus ca n-au nicio pista. Ce incredere sa mai am eu in DIICOT? Nu mai am nicio intredere", a spus Monica Mel ...