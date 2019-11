Mama Luizei Melencu, dupa ce a fost la Palatul Cotroceni: 'Am fost primiți cum nu ne-am așteptat. Am cerut sa vorbim personal cu președintele'

Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie la Caracal, a afirmat vineri că şi-ar fi dorit să vorbească personal cu preşedintele Klaus Iohannis, după ce a fost primită, la Palatul Cotroceni, de unul dintre consilierii președintelui.

”Am fost primiți cum nu ne-am așteptat. Am cerut să vorbim personal cu președintele. Ni s-a spus că o să existe. Nu sunt supărată, m-a afectat discuția. Chiar am plâns. Am discutat despre caz. A zis că o să fim ajutați.”, a spus mama Luizei Melencu.

Citește și: EXCLUSIV Din lac în puț! Ludovic Orban a făcut-o lată! Ultima numită, prinsă cu ilegalități! Ar avea dosar penal

Joi, magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ştefan Risipițeanu, complice al lui Gheorghe Dincă, suspectat că a agresat-o sexual pe Luiza Melencu în casa lui Dincă.