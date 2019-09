O amendă uriaşă ar fi pregătită pentru Monica Melencu, mama Luizei Melencu după ce azi nu s-a prezentat la DIICOT. Femeia fusese citată pentru joi, la ora 10, însă aceasta nu a mai venit, deşi iniţial anunţase că se va prezenta la ora indicată pe document. DIICOT ar fi pregătit deja o amendă de 5000 The post Mama Luizei Melencu nu a venit la DIICOT. Amenda ar fi de 5000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.