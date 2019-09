Mama Luizei Melencu NU se prezinta la DIICOT: Ce poate sa-mi faca?

mama Luiza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama Luizei spune ca nu se va prezenta astazi la sediul DIICOT, asa cum arata citatia pe care a primit-o, deoarece se astepta la un ordin judecatoresc si, din punctul sau de vedere, nu exista motiv pentru a oferi probe biologice. „Am spus ca nu vin. Am primit acea citatie, trebuia sa primim un ordin judecatoresc, nu am primit. Domnul avocat nu a primit nimic, deci nu are rost sa vin si nu dau acest ADN. Acest ADN mi s-a luat, pentru ce sa mi se ia? Nu exista motiv, nu vreau sa dau testul acesta ADN. Nu cred ca ma obliga cineva, l-am dat o data, eu nu mai am incredere, se fac atatea magarii. Ce pot sa-mi faca sa ma ia, sa-mi caste gura sa recolteze? Imi da amenda, platesc amenda", a spus, pentru M ...