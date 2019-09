Mama Luizei Melencu s-a razgandit! Va merge la DIICOT

Mama Luizei Melencu a luat o noua decizie in ceea ce priveste probele ADN pentru care DIICOT a citat-o sa mearga pentru a-i fi prelevate. Chiar daca in ultimele zile a refuzat sa dea curs solicitarii, acum a luat o alta decizie.

Monica Melencu se va prezenta la DIICOT alaturi de avocatul familiei, Tonel Pop. Acolo, avocatul va decide daca vor fi sau nu de acord cu prelevarea de noi probe biologice.

Mama Luizei Melencu vrea sa primeasca lamuriri cu privire la motivul pentru care se cer noi probe, in conditiile in care a trecut prin aceasta procedura in urma cu o luna. Ea si avocatul se tem ca "s-ar putea planta probe", scrie adevarul.ro.

De asemenea, astazi procurorii DIICOT au solicitat sprijinul autoritatilor din SUA, mai precis al specialistilor FBI, in realizarea analizelor ADN in privinta Luizei Melencu.

