Mama Luizei Melencu si avocatul Tonel Pop, in audienta la ministrul Justitiei

Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, si avocatul familiei, Tonel Pop, sunt acum in audienta la ministrul Justitiei, Ana Birchall. Mai devreme, cei doi au fost si in audienta la procurorul general, Bogdan Licu. La iesirea din sediul IGPR, unde a fost pentru a i se preleva noi probe ADN, mama Luizei a izbucnit in plans si a acuzat ca a fost bruscata verbal de un comisar din cadrul IGPR, care l-a impiedicat pe geneticianul care preleva probe ADN sa ii explice cum se fac testele. Mama Luizei a iesit PLANGAND din sediul IGPR. Acuza ca au TIPAT la ea Amintim ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, a fost tinta unui scandal mediatic dupa ce a anuntat-o personal pe mama Alexandrei Macesanu, cea de-a doua victima ...