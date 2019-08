Mama Luizei Melencu: "Vreau sa imi iau familia si sa ne revoltam"

Mama Luizei Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luiza Melencu, o tanara de 18 ani din Dolj, a fost ucisa, conform declaratiilor criminalului, in luna aprilie. Desi familia a sunat la politie si s-a deschis si un dosar penal, instrumentat de DIICOT, familia nu a aflat nimic pana cand nu s-a descoperit ca o alta fata, Alexandra Macesanu, a disparut in acelasi fel. Mama Luizei a declarat, luni seara ca anchetatorii cauta un lantisor al fetei sale intr-un canal din casa monstrului din Caracal. Ea a dezvaluit si discutia pe care a avut-o cu Luiza chiar in momentul in care se urca in masina criminalului Gheorghe Dinca. ”Se cauta un lantisor cu 3 inimioare. Luiza nu purta alte bijuterii. Noi nu stim nimic. Vreau sa imi iau familia si sa ne revolt ...