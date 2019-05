Mama Ronei Hartner se roaga pentru artista. A inceput o noua cura de chimioterapie

Rona Hartner google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente grele pentru Rona Hartner. Artista a primit un diagnostic cumplit acum o luna cand medicii i-u gasit o tumora pe colon. In cele din urma aceasta a fost operata la spitalul Floreasca din Bucuresti. Mama artistei se roaga neincetat pentru fiica sa, mai ales de cand aceasta a inceput o noua runda de chimioterapie. Rona Harter a fost transportata in Franta acolo unde are loc si runda de chimioterapie. Plecarea a fost la cateva zile de la momentul in care a fost operata. Odata ajunsa in Franta, medicii au mai supus-o la inca o operatie, iar dupa aceasta, Rona Hartner a inceput a doua cura de chimioterapie. Mama Ronei Hartner se afla alaturi de fiica sa, in Franta. Rona Hartner face chimioterapie. Cum ...