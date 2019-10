Mama sa l-a dat de gol! Cum arata Victor Slav in copilarie

Mama lui Victor Slav va fi invitata in aceasta seara in cadrul emisiunii fiului ei, ”Vulturii de noapte”, in care va vorbi despre perioada copilariei prezentatorului, dar va devoala inclusiv poze de cand acesta era copil.

In aceasta seara la emisiunea ”Vulturii de noapte”, pe care Victor Slav o modereaza alaturi de Catalin Cazacu si Giani Kirita la postul de televiziune Kanal D, este invitata si mama fostului iubit al Biancai Dragusanu.

Mama lui Victor Slav va face dezvaluiri despre cum era acesta in copilarie. Desi baiat, in copilarie Victor Slav era atras de papusi. De asemenea, ea va prezenta inclusiv instantanee din perioada copilarii lui.

Pe vremea aceea, papusile Barbie nu aparuse in Romania. In alta ordine de idei, intr-adevar, in copilarie, Victor era atras de o papusa a Catalinei (n.r. sora lui), care era de culoare neagra’, scoate la iveala mama lui Victor Slav, potrivit wowbiz.ro.

Victor Slav este un cunoscut prezentator de televiziune de la noi. Acesta a format un cuplu alaturi de Bianca Dragusanu, din relatia lor rezultand o fetita care se numeste Sofia Natalia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.