Mama suedeza traumatizata de pierderea unui copil, il ține pe al doilea 30 de ani inchis in casa

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost găsit închis într-un apartament dintr-un oraș apropiat capitalei Stockholm, după ce mama sa în vârstă de 70 de ani a fost internată în spital. Bărbatul nu părăsise de zeci de ani incinta, nu putea sta în picioare, ii lipseau majoritatea dinților și nu părea să […] The post Mamă suedeză traumatizată de pierderea unui copil, îl ține pe al doilea 30 de ani închis în casă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.