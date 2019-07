Mama tinerei ucise la Caracal a fost sunata, joi, de un barbat care i-a spus ca va pleca cu fata in strainatate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a afirmat ca mama fetei a fost sunata de un barbat care i-a spus ca aceasta este bine si ca urmeaza sa plece in strainatate, relateaza Gazeta Noua. Potrivit acestuia, barbatul i-a mai spus mamei Alexandrei ca vor pleca impreuna in strainatate. Ulterior, familia a mai primit cateva apeluri, dar nu se auzea nicio voce. Ziarul Gazeta Noua este singura publicatie care relateaza aceasta informatie. Situatia este similara si in cazul Mihaelei Melencu, tanara disparuta in luna aprilie, tot in Caracal. Bunicul fetei a fost sunat de un barbat care i-a spus ca aceasta este bine si a plecat in Elvetia. Politistii se tem acum ca Mihaela a fost si ea victima mecanicului auto din Caracal, susp ...