Mamaia: Cine s-a clasat pe podium la H3RO by TriChallenge, cea mai mare competitie de triatlon din sud-estul Europei

Organizatorii H3RO by TriChallenge au anunțat ocupanţii podiumului la competițiile din cadrul weekend-ului festival de triatlon, desfășurat în Mamaia.Astfel, Cupa Europeană a fost adjudecată, la masculin, de către Samuel Dickinson, urmat de Calum Johnson și Levente Karai.La feminin, s-au impus Yuliya Yelistratova, Marlene Gomez-Islinger și Alessia Orla.Proba Half Distance Individual, masculin, i-a revenit lui Vrabii Andrei, urmat de Andrei Dan Dudu și Mihai Vigariu.La feminin s-au impus Andreea Călugăru, Adel Koter și Ioana Molnar.Proba Olimpic Individual a fost câștigată, la masculin, de Attila Daniel, Răzvan Ene și Mihai Cupsa.Categoria feminină a fost câștigată de Maria Mirela Popescu, Tamara Dogariu și Monica Manicuta.La Sprint Individual, masculin, podiumul este ocupat de Albert Stratulat, Cristian-Virgil Tranulea și Cristian Iulian Doicescu.La feminin, primele trei locuri sunt adjudecate de Oana Florescu, Miriam Gembey și Maria Bituleanu.La Supersprint Individual, masculin, primele trei locuri sunt adjudecate de Cristian-Virgil Tranulea, Dominic Andrei Meghea și Toma Alexandru.La feminin, Alice Gabriela Perjoiu este urmată de Andreea-Diana Iordache și Casia Damian.La Aquathlon, câștigătorii sunt, la seniori masculin: Tom Dickinson, Liviu Voicu și Bogdan-Victor Barbu.La seniori feminin, podiumul este ocupat de Tamara Dogariu, Iolanda Dobre și Mona Schulz.H3RO by TriChallenge este cea mai mare competiție de triatlon din sud-estul Europei, iar la start a aliniat nu mai puțin de 1.300 de participanți, inclusiv 200 de sportivi veniți din toate colțurile lumii. Mai mult decât atât, dintre cei 200 de străini ce au reprezentat 38 de țări, nu mai puțin de 78 de sportivi fac parte din categoria Elite, cel mai înalt nivel de performanță la nivel global.Evenimentul a avut loc cu sprijinul a 100 de voluntari, 60 de membri ai staff-ului de organizare, 40 de agenți de pază și stewards de traseu.H3RO by TriChallenge powered by Telekom Sport este un eveniment finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de către ACS Smartatletic, iar valoarea totală a proiectului este de 538.500 de lei.Competiția a înglobat două Campionate Naționale, Cupa României și Cupa Europeană.Probele de triatlon pe Distanța Half au reprezentat, totodată, și ultima etapă din circuitul Federației Române de Triatlon – FRTRI Halfdistance. De asemenea, proba olimpică și proba sprint sunt parte din circuitul Triatlon Series Events și Romanian Triatlon Series, H3RO by TriChallenge fiind chiar ultima etapă din aceasta serie.Până în prezent, pe parcursul primilor zece ani, TriChallenge Mamaia a mai fost gazda a două cupe Europene, punând astfel România pe harta europeana a competițiilor majore de triatlon.