Mamaia: Rezultatele galei OSS Fighters 4. Amansio Paraschiv isi pastreaza centura mondiala (galerie foto)

Ediția a patra a galei de sporturi de contact OSS Fighters s-a desfășurat în această seară, în Piațeta Cazino, din Mamaia, și s-a bucurat de un succes deosebit, ca și precedentele trei evenimente.În main-event, Amansio Paraschiv și-a pus în joc centura mondială Superkombat la categoria 72,5 kg în confruntarea cu italianul Rosario Presti. Partida s-a încheiat cu victoria românului, care își păstrează astfel titlul.În deschiderea galei, s-au disputat patru partide:categ. 65 kg - Victor Ispas (Sakura Domo Tulcea) -(Tai-Chi-Do-Ryu Constanţa) - victorie Ilașcu la deciziecateg. 68 kg - Petrişor Călin (RGG Fight Găeşti) -(Sharks Gym Constanţa) - victorie Orza la deciziecateg. +96 kg -(Stoica Brothers Academy) - Raul Manoilă (Oyama Karate Constanţa) - victorie Constantinov la decizieși un meci între doi luptători remarcați la campania Se caută un supergreu.Luptele din fight-card-ul principal au fost:categ. 72 kg -(din Republica Moldova, Champion Thai Gym) - Mădălin Crăciunică (25 de ani, Urban Legend Academy) - victorie Apostol prin KO în repriza a 2-a;categ. 75 kg - Valentin Pascali (din Republica Moldova, Thai Boxing Club) -(Sharks Gym Constanţa) - victorie Chelariu la deciziecateg. 86 kg - Dragoş Imbrea (CS Ciprian Sora Bucureşti) -(Superkombat Academy) - victorie Alexe prin KO în repriza 1categ. +96 kg -(Respect Gym Bacău) - Vlăduţ Ungureanu (Sharks Gym Constanţa) - victorie Ungureanu la deciziecateg. +96 kg - Marian Radu (OSS Fighters Constanţa) -(Superkombat Academy) - victorie Radnev prin KO în repriza 1categ. 90 kg - Remus Petrică (România) -(Legend Gym) - victorie Dorin prin abandon în repriza a 2-acateg. 77 kg - Rodrigo Guilherme (Brazilia) -(RGG Fight Găeşti) - victorie Pattvean prin KO în repriza a 2-acateg. 95 kg (co-main-event) -(Olanda) - Claudiu Istrate (CS Iftimoaie Ionuţ) - victorie Kwasi, după ce Istrate, confruntându-se cu probleme medicale, nu a mai putut continua meciul în repriza a 2-acateg. 81 kg (co-main-event) - Mădălin Mogoş (Stoica Brothers Academy) -(Sharks Gym Constanţa) - victorie Filip la deciziecateg, 95 kg (co-main-event) - Vladimir Tok (Germania) -(Superkombat Academy) - victorie Ristea la deciziecateg. 72,5 kg (main-event) - Rosario Presti (Italia) -(CS KO Gym Ploieşti) - victorie Paraschiv la decizie.Cel mai mare show al anului în kickboxingul din România, gala OSS Fighters 4 a fost organizată de One Star Security (Marius Gheorghe), restaurant Don Corleone Mamaia (Lucian Tudose), Militari Rezervelor (Florin Stănică); partener - Superkombat (Eduard Irimia); co-producer - Asociaţia Tomis Antidrog Constanţa (George Drăgan); sponsor - VMG Plast Recycling; sponsor principal - Gets Bet.Organizatorii galei au donat 2.500 de euro în sprijinul unei fetițe care se confruntă cu probleme medicale și are nevoie de ajutor.În gala din această seară a oficiat în ring și arbitrul constănțean Șenol Amamut.OSS Fighters este un concept inovativ dedicat sporturilor de contact, care îmbină sportul cu spectacolul şi oferă publicului din întreaga ţară lupte pe reguli de K1 între cei mai buni sportivi din România şi din străinătate.Scene reale din gală vor apărea și în filmul de acțiune Back2Back. În film evoluează și luptători români cunoscuți, precum Ionuț Iftimoaie, Sandu Lungu sau constănțeanul Alex Filip, ultimul și luptând în gala de aseară, în care s-au filmat și câteva scene pentru film.