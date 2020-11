Mamaia va fi ca in anii '70-'80. Liziere de salcami la marginea plajelor. Cine spune asta si de cand incepe plantarea (galerie foto)

Este oficial: plantăm prima barieră verde pe litoralul nostru! Mulți încă își amintesc că în anii '70 și '80 exista o lizieră la marginea plajelor din Mamaia, scrie pe pagina de Facebook Bogdan Bola directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral si consilier județean al Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Județean Constanța.

„Acestea aveau atât un rol peisagistic dar și de protecție împotriva vânturilor puternice care măturau plajele noastre, transportând nisipul în toată stațiunea.Aceste perdele forestiere au dispărut, treptat, în totalitate, lăsând litoralul nostru parcă un pic mai trist. Poate și de aceea, atunci când s-a ivit ocazia, la începutul mandatului meu ca director al #ABADL, să îmbunătățim viziunea proiectului de stopare a eroziunii costiere, am propus această măsură "verde".Încă din luna aprilie a acestui an am organizat, în cadrul managementului #ABADL și a proiectului de protecție costieră din zona Mamaia - Năvodari, întâlniri pentru a analiza modalitățile de reducere a eroziunii eoliene, astfel încât noul profil de plajă, rezultat în urma înnisipării, să fie cât mai stabil”.„Acest aspect a fost generat de observațiile colegilor mei, înregistrate de-a lungul întregului litoral, unde pierderile de sedimente prin eroziune eoliană, conduc la lucrări importante de combatare sau de readucere în spațiul plajei a unor volume importante de nisip din zonele publice învecinate.Astfel, pentru reducerea cheltuielilor de întreținere pentru conservarea profilului plajei nou create, am solicitat antreprenorului la începutul lunii mai 2020, să analizeze posibilitatea combaterii eroziunii eoliene prin implementarea unor măsuri „verzi” cu rolul de a îmbunătăți și cadrul natural, dincolo de efectele scontate ale stopării transportului sedimentar către zona continentală. Antreprenorul a prezentat în cursul lunii iulie 2020, după consultarea cu institute de specialitate din țară precum și cu divizia de mediu internă a Boskalis, un studiu sintetic privind tema combaterii eroziunii eoliene, fiind de acord cu plantarea unei perdele de vegetație (lizieră) la limita de vest a plajei.Perioada de plantare este prevazută în lunile de primăvară ale anului următor (martie – mai) după finalizarea lucrărilor de înnsipare aprobate prin proiect”.Astfel, optimizând proiectul existent de stopare a eroziunii, vom planta peste 650 de puieți pe o lungime de aproximativ patru km. Speciile propuse spre plantare la limita plajei, care au cele mai mari șanse să "prindă" în nisip, sunt sălcioara (Eleagnus angustifolia), cătina albă și cătina roșie. Pe lângă contrastul vizual plăcut (acestea vor fi aranjate pe trei rânduri), considerăm că alternarea de arbuști cu înălțimi diferite va crea cea mai bună barieră împotriva eroziunii eoliene.