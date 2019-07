Mamele minore si copiii lor: 12.906 adolescente sub 19 ani sunt la prima nastere, 3.657 la a doua si 673 la a treia

Cu toate ca numarul nasterilor la mamele minore a scazut usor in 2018, atat in cazul mamelor sub 15 ani (de la 743, in 2017 la 674), cat si in cazul celor cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani (de la 18.173 la 17.307), situatia ramane ingrijoratoare privind ordinul nasterilor la mame adolescente (al catelea copil nascut viu al mamei) . Astfel, dintre adolescentele-mame cu varsta sub 19 ani, 12.906 sunt la prima nastere, 3.657 la a doua, 673 la a treia, 63 la a patra, sapte la a cincea si una la ...