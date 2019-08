Mana dreapta a lui Gheorghe Dinca, marturisiri socante: „Am dormit in sopron. Mi-a raspuns la poarta si...”

Mana dreapta a criminalului Gheorghe Dinca rupe tacerea despre crimele care au ingrozit Romania. Stefan Risipiteanu l-a ajutat in ultimul timp pe criminalul din Caracal a ajuns sa doarma sub acoperisul acestuia.

„Da, am dormit la el acasa. Am dormit in sopron, in urma cu doua saptamani. Am dormit pana marti seara, pe 23 iulie. Am fost si joi. Am batut cu piatra in poarta, ca el nu prea a auzit, a raspuns. A venit si mi-a raspuns la poarta si l-am intrebat ce facem, ca avea niste fan de cosit. Intre timp, mi-a zis sa il las si sa merg sa imi iau mancare de la cantina sociala si sa il mai caut vineri, dupa ora 16.00. (...) Nu era speriat, nu era baut. Am stat de vorba cu el 2-3 minute”, a spus Stefan Risipiteanu in cadrul unei emisiuni TV.

Ce spune femeia care i-a gatit

O alta femeie care a lucrat pentru Dinca a povestit ce i s-a intamplat in acea perioada.

„Am lucrat pentru Gheorghe Dinca timp de trei luni, pentru ca aveam nevoie de bani. M-a intrebat daca sunt de acord sa-i gatesc. I-am gatit dimineata si seara. Era un om bun, era un om calm, era un om linistit, radea, zambea cu noi”, isi incepe Viorica Stoian povestea.

Femeia spune ca a renuntat sa mai munceasa pentru Gheorghe Dinca in ziua in care acesta i-a propus sa intretina relatii intime cu el, pentru care urma sa o plateasca. Dinca nu a incercat sa o opreasca, nu a reactionat violent si nici nu a incercat sa se razbune cand Viorica i-a spus ca nu va mai gati pentru el. Mai mult, femeia spune ca atunci cand se intalneau pe strada, el o saluta respectuos.

„Nu am mai vrut sa merg la el pentru ca s-a facut al dracului.... Mi-a oferit niste bani in schimbul a altceva... propuneri indecente. Atunci am plecat. N-a fost nicio problema sa plec. A venit dupa o saptamana la mine acasa si mi-a spus sa ma intorc sa gatesc, pentru ca avea oameni la lucru. Cand am fost eu la el, ridica gardul, facea curatenie, nu era mizeria care este acum”, a declarat pentru Digi24 Viorica Stoian.

„Nu stiu exact de unde avea bani, dar aveam impresia ca ii trimiteau bani copiii lui. Atunci locuia singur, nu erau copiii sau sotia. Cumpara tot, cumpara baxuri cu pulpe, cumpara bulion, tot ce trebuia pentru oameni... Dadea impresia unui om care avea bani. Chiar isi permitea... Dar eu am plecat. Aveam 27 de ani atunci”, a mai spus femeia.

