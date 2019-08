Managerul Institutului de Psihiatrie "Socola" din Iasi vine la BZI LIVE. Afla totul despre noile proiecte de modernizare a unitatii medicale, de la dr. Gabriel Oprisanu - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, de la ora 13.00, cititorii BZI LIVE vor afla direct de la managerul Institutului de psihiatrie Socola din Iasi despre tot ce inseamna modernizarea unitatii medicale si nu numai. Invitatul Roxanei Caraiman este medicul Gabriel Oprisanu, managerul institutului. In cadrul emisiunii vor fi abordate mai multe teme de interes pentru bolnavi si familiile acestora. Care sunt modernizarile ce vor avea loc in urmatoarea perioada, cum vor afecta ele viata pacientilor? sunt intrebari la care va raspunde, in direct, dr. Gabriel Oprisanu, Luni, 12 august, de la ora 13.00, la BZI LIVE. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosind rubrica de comentarii de pe www.bzi.ro sau in direct, accesand ...