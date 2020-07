Managerul Institutului Marius Nasta, vorbește despre frustrarile medicilor

Managerul Institutului Naţional de Pneumologie ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, afirmă că medicii au resimţit o frustrare ”majoră” atunci când în spaţiul public s-au făcut afirmaţii conform cărora spitalele ar fi locuri de tortură pentru pacienţi şi că afirmaţiile de acest fel i-au ”lovit” pe doctori în stima de sine, aceştia cerându-i să ia atitudine, potrivit news.ro.

Întrebată, într-o emisiune difuzată, sâmbătă, la Digi 24, dacă afirmaţiile potrivit cărora spitalele ar fi locuri în care pacienţii sunt torturaţi au creat frustrare în rândul cadrelor medicale, Beatrice Mahler a afirmat că frustrarea resimţită de medici a fost ”majoră”.

”Mi-au cerut să ieşim public şi să ne poziţionăm, astfel încât să înţeleagă toată lumea că nu suntem torţionari, că efortul pe care îl facem zi de zi pentru pacienţii noştri îl facem cu toată dăruirea pe care o poate avea un om, pentru că, atunci când un om ajunge în spital şi are probleme, el are nevoie de mai mult decât de o tabletă sau de un tratament administrat, are nevoie de o vorbă bună, de un zâmbet, de un cuvânt de încurajare că lucrurile vor fi bine. E un suport cu doar fizic, ci şi psihic pe care trebuie să-l acorzi pacientului. Or, în momentul în care cadrul medical este lovit în ceea ce are el mai sensibil, stima de sine, atunci lucrurile pot să fie foarte dureroase”, a afirmat Beatrice Mahler.

Aceasta a precizat că a pus la dispoziţia Avocatului Poporului o parte din documentele solicitate şi că zilele următoare va fi trimis restul documentelor solicitate. Ea a precizat că la ”Marius Nasta” a fost amplasate afişele care arată că unitatea sanitară este monitorizată în ceea ce priveşte comportamentul faţă de pacienţi.

”Sunt convinsă că dacă Avocatul Poporului ar fi avut o altă posibilitate de acţiune, îmi place să cred că ar fi făcut-o, pentru că, până la urmă, şi ei au nevoie de sistemul de sănătate şi trebuie să avem grijă unii de alţii, inclusiv aşa, în acest mod”, a adăugat managerul Institutului ”Marius Nasta”.

La începutul lunii iunie, Avocatul Poporului a trimis spitalelor o înştiinţare potrivit căreia sunt monitorizate ”împotriva torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane şi degradante şi a exercitării fără discriminare a drepturilor şi libertărtăţilor fundamentale”.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a afirmat că, în accepţiunea legislaţiei internaţionale şi interne, orice loc în care persoana este lipsită de libertate, de unde nu poate să plece prin voinţa proprie, este considerat loc de detenţie, în timp ce prin Mecanismul Naţional de Prevenire se urmăreşte respectarea drepturilor şi demnităţii persoanelor aflate în acele locuri.

Guvernul a transmis că ”asimilarea spitalelor destinate tratamentului SARS-COV-2 cu locurile de detenţie este o deformare a realităţii, o alăturare de rea credinţă a unor situaţii care nu au nimic în comun” şi a cerut Avocatului Poporului să retragă solicitarea transmisă spitalelor.