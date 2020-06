Managerul Spitalului Colentina acuza: Nivelul de tensiune a atins cote maxime. Sunt secții care ofera proceduri unicat la nivelul țarii

Managerul Spitalului Colentina din București, Remus Mihalcea, a declarat vineri la Digi24 că pacienții non-COVID care nu au unde să se trateze au început să depună plângeri. Înainte de epidemia de coronavirus, Spitalul Colentina trata în medie 20.000 de pacienţi pe lună. Acum, pentru 100 de pacienți COVID-19 internați, majoritatea asimptomatici, spitatul e blocat total și nu mai poate trata pe nimeni altcineva. Medicii spitalului cer deschiderea unității și pentru zecile de mii de pacienți non-COVID.

„Au fost facute demersurile de revenire la normalitate prin crearea de circuite separate pentru pacientii covid si non-covid. Documentele au fost inaintate spre DSP. Sunt sectii care ofera proceduri unicat la nivelul tarii. Este nevoie să se deschidă spitalul (si pentru pacientii non-COVID). In acest mometn acesti pacienti nu au unde sa faca tratamentele uzuale de care au nevoie. Pacientii sunt foarte revoltati. Zilnic primim zeci de reclamatii. Cred ca noi nu vrem sa-i consultam. Nivelul de tensiuni a atins cote maxime. Lumea a inceput sa faca plangeri la DSP, in justite, or personalul medical chiar nu are nicio vina in acest moment”, a spus managerul spitalului Colentina. El a indicat că DSP nu a raspuns si ca spitalul asteapta ca lunea viitoare să primească un răspuns.

